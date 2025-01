Relation tendue entre PM et Khalifa: Sanou Dione révèle qu'Ousmane Sonko est ouvert à...

L’ex-député de la 14e législature, Sanou Dione, a révélé lors de l’émission Midi Keng diffusée ce mercredi sur PressAfrikHD qu’il travaille activement à rapprocher deux figures majeures de la scène politique sénégalaise : Khalifa Sall et Ousmane Sonko.



« Je travaille pour des retrouvailles entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Mon vœu le plus cher est qu’ils se réconcilient », a affirmé Sanou Dione sur le plateau de PressAfrik. Ce souhait traduit une volonté de favoriser une collaboration entre les deux leaders afin de créer un front uni face aux défis politiques actuels.



Selon Sanou Dione, Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, est disposé à engager un dialogue, à condition que les interlocuteurs ne soient pas impliqués dans des affaires de corruption. « Ousmane Sonko est ouvert à un dialogue. Mais pour des considérations politiques, certains différends peuvent être surmontés, mais il faut que les principes d’intégrité soient respectés », a-t-il précisé.



Cette position souligne l’importance de l’éthique dans les relations entre acteurs politiques, un élément central dans le discours de Sonko depuis son entrée en politique.



Le rôle de Khalifa Sall et les obstacles à surmonter.



De son côté, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et leader de la coalition Taxawu Senegaal, est perçu par Sanou Dione comme un homme d’État à même de transcender les différends personnels pour l’intérêt général. Toutefois, Dione a identifié un obstacle majeur : Barthélémy Dias, maire actuel de Dakar et proche allié de Khalifa Sall. « La seule tache noire se trouve au niveau de Barthélémy Dias », a-t-il souligné, sans toutefois préciser la nature exacte des tensions.