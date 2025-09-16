Relations avec les Institutions : Marie Rose Khady Fatou Faye prend fonction et s’engage à renforcer le dialogue

Les passations de service se poursuivent au niveau des ministères. Abass Fall, ancien ministre chargé des Relations avec les Institutions et actuel maire de Dakar, a officiellement passé le relais à Marie Rose Khady Fatou Faye, récemment nommée Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-Parole du gouvernement.
Sur sa page Facebook, Marie Rose Khady Fatou Faye a exprimé sa fierté d’endosser cette nouvelle mission.
« C’est avec fierté que j’ai pris le relais de l’ex-ministre Abass Fall aux Relations avec les Institutions », a-t-elle écrit.
« J’aborde cette mission avec lucidité et engagement, en restant à l’écoute pour renforcer et fluidifier les rapports institutionnels, dans l’esprit de la vision Sénégal 2050 », a affirmé la Porte-Parole du gouvernement.
