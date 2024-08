Relations heurtés entre presse et pouvoir : les "Forces vives" prônent le dialogue

Alioune TINE (Afrikajom center)

Pr Babacar GUEYE (COSCE)

Moundiaye CISSE (ONG 3D)

Djibril GNINGUE (PACTE)

Babacar FALL (GRADEC)

Malick DIOP (PFAnE)

Safiétou DIOP (Réseau SiggilJigeen)

Alassane SECK (LDSH)

Sadikh NIASS (RADDHO)

Pr Samba THIAM (ONDH)

Samba BARRY (AFEX)

Daouda GUEYE (URAC)

Abdoulaye SOUGOU(AJED)

Cheikh Oumar SY (OSIDEA)

Adama DIA (Handicap FormEduc)

Dans un document parvenu à PressAfrik datant d'hier, les "Forces vives" lancent un appel tout en exhortant "les deux parties à se retrouver autour d'une table pour discuter dans l'intérêt supérieur de la Nation". Pour rappel la société civile réunie autour de « Forces vives », avait reçu une délégation des patrons de presse le 15 Août 2024. A la suite de leur entretien cette entité avait fait part de la nécessité de surmonter les différends qui les opposait. Et pour cela, un dialogue s'impose.Etant convaincue du rôle de la presse dans le jeu démocratique, les "Forces vives" sont persuadées que la cohabitation entre presse et pouvoir doit être teintée de concessions et dialogues. En ce sens qu'ils sont obligés de cohabiter. "Le journalisme est l’épine dorsale de la démocratie, une force qui éclaire les citoyens, et façonne l’opinion publique. Il est donc un fait incontestable que les destins de la presse et du pouvoir sont intimement liés. Ils constituent deux piliers forts de la démocratie se convainc la société civile sous la bannière de "Forces vives".Dès lors, « Forces vives » se dit être disposé à accompagner les deux parties dans cette perspective. Un acte qu'elle concrétise, à priori, par la signature de ses membres dans ce présent communiqué.