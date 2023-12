Relations tendues entre banques et clients: ACSIF dit recevoir en moyenne "40 plaintes par jour"

Les usagers de la banque sont confrontés à d'énormes difficultés. Les frais de tenue de compte qui sont excessivement couteux ne cessent d’augmenter. « Ce qui n’est qu'un vol purement simple », accuse Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif). « Alors que les frais déduits des comptes des clients ne reposent sur aucun fondement. Le pire est que pour retirer votre propre argent, vous perdez énormément des temps. C'est la croix et la bannière. La qualité est défectueuse. »



Et pourtant au Sénégal, il existe depuis 2009 l'Observatoire de la qualité des services. « Une institution que ne joue pleinement pas son rôle », sabre l’invité du bloc d’informations #Midikeng sur PressAfrik. Pour M. Cissé, si l'Etat « est en perte c'est à cause de ce département dont le secrétaire exécutif est Habib Ndao. Ils sont payés entre 3 à 6 millions Fcfa par mois pour ne rien faire. Si on jette un coup d’œil sur leur statistique, les plaintes qu’ils reçoivent toute l'année ne dépasse pas les 47. Alors que sur dix (10) Sénégalais qui ont un compte bancaire les huit (8) font la réclamation. Ce qui est en parfaite contradiction avec les chiffres avancées par l'OQSF ».



Acsif reçoit en moyenne 40 plaintes par jour



Pendant ce temps au niveau de notre association qu’est l’ACSIF, nous recevons "en moyenne 40 plaintes par jour", informe le président de ladite association.



M. Cissé estime qu’il est temps que « l'Etat prenne ses responsabilités. Parce que c'est lui qui a autorisé l'implantation des banques »



Pour ce faire, il propose le vote de la loi sur la mobilité bancaire. « Cette loi d’abord protège le client. Je vous donne un exemple. Si le client veut migrer vers une autre banque, il n'aura pas besoin d'en informer encore moins demander l'avis de son gestionnaire. Juste une signature de formulaire qui devra te permettre de faire la transaction en moins de 60 jours. Mais ce que l'on voit maintenant c'est un parcours de combattant. Tu dépenses plus de 200.000 FCFA pour la migration. Y 'a l'attestation d'engagement, attestation de non engagement entres autres frais. »



Le président de l’Acsif ajoute qu’on « est arrivé à un moment où les serveurs pour traiter la demande des clients coutent cher. Ce qui devait être gratuit. Parce que ça arrange plus la banque qui évite des charges supplémentaires. Les cartes Gab y a une arnaque qui ne dit pas son nom. Non seulement la durée de validité est courte c'est à dire deux ans mais le pire est qu’au moment de s'en procurer la banque ne vous tient pas une langage de vérité. On vous informe que la carte coute 23.000 FCFCA alors qu'en réalité c'est 46.000 FCFA qu'on prélève sur votre compte chaque année. »