En Angola, Léon XIV fustige les «catastrophes» liées à l'exploitation des ressources

« N'ayez pas peur de la dissidence », dit le pape Léon XIV aux autorités angolaises

L'Angola, riche en pétrole et en minerais, est marquée par de profondes inégalités, et environ un tiers de la population vit sous le seuil international de pauvreté (2,15 dollars par jour). Sur un ton direct, Léon XIV a également enjoint les autorités de ne pas « avoir peur de la dissidence », dans un pays à la population très jeune, dominé par le même parti au pouvoir depuis l’indépendance en 1975.



« L’Angola peut grandir considérablement, si avant tout, vous, qui avez autorité dans le pays, croyez en la diversité de sa richesse », a-t-il affirmé. « N’ayez pas peur de la dissidence, n’étouffez pas les visions des jeunes et les rêves des anciens », a-t-il encore ajouté, les invitant à « faire passer le bien commun avant celui de votre camp ».



Le pape a également souligné l’urgence pour l’Afrique de dépasser les situations de conflit.



« L'Afrique a un besoin urgent de surmonter les situations et les phénomènes de conflit et d'hostilité qui déchirent le tissu social et politique de tant de pays, alimentant la pauvreté et l'exclusion », a-t-il estimé.



De son côté, le président angolais a davantage évoqué la politique étrangère que la politique intérieure, notamment la résolution des crises par le dialogue. Il a appelé à la fin de la guerre au Moyen-Orient et rappelé que, dans les relations internationales, la justice et le respect doivent prévaloir.



L’agenda du pape pour ce samedi se termine par une réunion privée avec les membres de l’Église en Angola.



Ce dimanche, une messe en plein air est prévue à Kilamba, dans les environs de Luanda, suivie d’un chapelet en fin d’après-midi au sanctuaire de Muxima, une référence dans le pays.



Le Front de libération de l'enclave du Cabinda (Flec) souhaiterait que le pape se rende dans ce territoire disputé depuis des décennies par les indépendantistes du Cabinda avec les forces gouvernementales angolaises, comme le dit à RFI son porte-parole Jean Claude Nzita.