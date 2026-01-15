Relaxe de Karim Xrum Xax : Me Aboubacry Barro salue une "décision sage" du tribunal

L’activiste Abdou Karim Gueye alias « Xrum xax », a été relâché ce jeudi suite à son procès pour « attroupement illicite et participation à une manifestation interdite ». Face à presse, l’un de ses avocats, Me Aboubacry Barro a souligné sa satisfaction vis-à-vis du verdict.



« Nous avons l'honneur de vous informer que le tribunal a rendu son verdict ce jour, en prononçant la relaxe pure et simple du sieur Abdou Karim Gueye. Il a été blanchi de l'intégralité des chefs d'accusation. Je salue ici la sagesse du tribunal et son sens élevé du droit. La justice a été rendue », a indiqué la robe noire.



Saluant le geste de son client envers les handicapés, Me Barro a souligné que « chaque citoyen, quelle que soit sa condition, joue un rôle essentiel dans notre société. Cette décision exemplaire fait pleinement droit à l'ensemble de nos demandes ».



« En accédant à notre demande de renvoi des fins de la poursuite, le tribunal a confirmé l'absence totale d'infraction », a déclaré l’avocat précisant que sur le fond, il est apparu que le prévenu n'était animé que par un élan de soutien humanitaire. Il existe une frontière fondamentale entre « participer à une manifestation et témoigner sa sympathie en apportant vivres et secours à des personnes dans le besoin. Aucun acte de violence, ni aucun cri séditieux, ne pouvait lui être reproché ».



« L'attitude de mon client a été celle d'un gentleman, constant dans ses principes et résolument engagé pour le maintien de l'État de droit au Sénégal », a lancé Me Barro.



Pour l’avocat de Karim Gueye, bien que le siège ait envisagé une requalification des faits en se référant à des précédents de 2021, « nous avons rappelé une règle d'or. Le droit pénal est le domaine de la certitude. Le juge ne saurait statuer par analogie, il doit juger au cas par cas. Les circonstances de cette affaire n'avaient aucun rapport avec les événements passés. Comme le souligne l'ouvrage cité par le prévenu, « Les quatre accords toltèques », sa parole est restée impeccable ».



D’après Me Barro, le Sénégal est une nation d'exception, forgée par les enseignements de nos saints, tels que Cheikh Ahmadou Bamba ou El Hadji Omar Foutiyou Tall. « Ils nous ont appris que la vie est un équilibre subtil entre les grands principes et le tact social. Le tribunal a su faire preuve de ce discernement aujourd'hui. Je vous remercie. »

