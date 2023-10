Remaniement: Mamadou Talla de l’APR sabré, les dames technocrates (Oulimata Sarr et Saphie G. Siby) virées

Le ministre des Collectivités Territoriales, Mamadou Tall, membre de l’Alliance pour la République (APR) de Matam (Nord du Sénégal) est le seul politique à quitter l’attelage gouvernemental. Il aurait fait les frais des divisions fratricides de Bennoo Bokk Yaakar dans le nord du Sénégal.



Papa Mamadou Ndiaye, ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel n’a pas été reconduit. Il quitte le gouvernement et est remplacé par Birame Faye qui hérite d’un département plein. Il était ministre délégué lors du dernier gouvernement.



Des dames sont passées à la trappe. En effet, ce sont des technocrates. Notamment Oulimata Sarr qui avait été débauchée de l’Onufemmes où elle était directrice de cette institution spécialisée de l’ONU. Elle fait ainsi les frais d’une volonté du président de la République de compter sur un gouvernement très politique.



Sophie Gladima Siby, par ailleurs, mais de Joal (département de Mbour, région de Thiès) est défenestrée. Elle était ministre du Pétrole et des énergies. Elle est remplacée par le ministre de l’Interieur d’alors, Antoine Félix Diome.