Remaniement imminent à La Poste : le Directeur général prépare-t-il son départ ?

Des changements se profilent à l'horizon au sein de La Poste, avec des signes laissant penser que le Directeur général, Mahamadou Diaïté, pourrait envisager son départ. Depuis le 12 avril, il a lancé une série d'affectations touchant plusieurs cadres de l'entreprise, avec notamment la nomination de Chefs de bureau dans les Centres des services postaux.



Cette décision semble susciter des interrogatoires, car elle est perçue comme comportant à la fois des aspects de sanction pour certains et de récompense pour d'autres, informe L’Observateur.



À en croire le journal, du côté de La Poste, des voix indiquent que ces mesures pourraient être annulées par les nouvelles autorités. Cette situation laisse planer un certain climat d'incertitude quant à l'avenir de la direction de l'entreprise et à la stabilité au sein de son administration.



Il reste à voir comment ces événements vont évoluer dans les prochains jours et quelles seront les décisions prises par les nouvelles autorités vis-à-vis de ces affectations et de la direction générale de La Poste.