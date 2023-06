Remaniement ministériel au Burkina Faso

Le secrétaire général du gouvernement a annoncé ce remaniement sur le plateau du journal du soir de la télévision publique.



Le principal changement, étant donné la situation du pays, est opéré à l'Administration du territoire et à la Sécurité, que va occuper un civil. En effet, le colonel Boukaré Zoungrana s'en va et est remplacé par le magistrat Émile Zerbo, qui avait en charge le pôle judiciaire antiterroriste du tribunal de grande instance de Ouaga 2.



Changement également à la Justice : l’avocat Rodrigue Edasso Bayala devient Garde des Sceaux. Il avait siégé à l’Assemblée nationale sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré, sous la bannière de l’Union pour la renaissance/parti sankariste, parti dont il a démissionné en septembre 2022 pour « convenance » personnelle.



Précédemment directeur général de la société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, le commandant Ismael Sombié remplace Denis Ouedraogo au ministère de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques.



Enfin, le ministère de l’Environnement, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement sera désormais dirigé par Roger Barro, qui était jusque-là le directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux.