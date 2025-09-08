Remaniement ministériel : entre espoirs et scepticisme, les Dakarois partagés (Vidéo)

Le remaniement ministériel annoncé samedi dernier continue de diviser l’opinion publique au Sénégal. Pour prendre le pouls de la population, une équipe de PressAfrik est allée à la rencontre des Dakarois afin de recueillir leurs impressions.
Si certains saluent ces changements en espérant qu’ils insufflent un nouvel élan à la gouvernance du pays, d’autres estiment que les priorités devraient être ailleurs. C’est le cas de My Life Solution, vendeur de café Touba, qui n’a pas caché sa déception :
« Le gouvernement devrait plutôt mettre en place une véritable stratégie pour faire baisser le prix des denrées alimentaires, au lieu de remplacer des ministres qu’ils avaient eux-mêmes nommés il y a peu », a-t-il confié, visiblement agacé.
