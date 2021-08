Remise des prix du Concours général : Macky Sall offre une bourse d'excellence aux jumelles bachelières à 13 ans

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé l’octroi d’une bourse d’excellence à Aminata et Ramatoulaye Diaw. Ces dernières, des jumelles âgées de 13 ans qui ont décoché le baccalauréat et qui sont les plus jeunes bachelières de l’édition 2021.



Le chef de l’Etat a fait cette annonce ce mardi lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général où elles sont présentes en tant que ses invitées d’honneur. Une façon pour Macky Sall de saluer leur performance.



Cette bourse va permettre aux jumelles de poursuivre leurs études à l’étranger.