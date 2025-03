Rencontre Gouvernement-Patronat-Syndicats : Cheikh Diop dénonce des manquements et appelle à des solutions urgentes

Lors de la rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat qui s'est tenue jeudi dernier à Dakar, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS/FC (Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement) a exprimé son mécontentement face au manquement observés. Invité du jury du dimanche sr I-radio, de ce 2 mars 2025, le syndicaliste a insisté sur la nécessité de trouver des solutions rapides pour apaiser le climat social tendu. Il a rappelé que les centrales syndicales attendent toujours leur subvention de 300 millions de francs Cfa annoncés par le ministre d Travail, Abass Fall.



« Entre partenaires sociaux, je pense que si nous voulons bâtir un climat social efficient, un climat social propice à un développement, au déroulement des objectifs politiques, il faudrait qu'on se respecte. Ensuite, qu'on soit tous responsables pour aller vers l'objectif qui est d’apaiser et de faire progresser le pays. Mais si on doit nous mettre des crocs en jambe, si on doit nous mettre devant le fait accompli dans cette situation, ça pose problème. On a ouvert officiellement les négociations. Il faudrait, maintenant qu’on définisse les cadres de négociation et qu’on sache où on va », a déclaré Cheikh Diop.



Le SG de la CNTS/FC a ajouté : « La négociation au Sénégal, elle est normée au niveau national et au niveau sectoriel. Le Sénégal est le pays africain qui a une subvention la plus maudite, 300 millions de F CFA. On nous avait accordé 600 millions, mais Macky Sall nous avait demandé de lui laisser le temps parce qu’on était en cours de budget de réajuster pour donner les 600 millions. Jusqu’ici, on nous donne les 300 millions annuellement. Pour 2025, on ne l’a pas encore ».