Rencontre avec des militants de PASTEF : TAS salue la qualité des échanges démocratiques

L'opposant Thierno Alassane Sall (TAS) a eu l’occasion d’échanger avec des militants de PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, dans le village de Kounkande, dans la commune de Vélingara. Ce moment a permis, selon lui, de démontrer les valeurs d’un dialogue constructif au cœur de la démocratie sénégalaise.



« Belle rencontre et échanges constructifs avec des compatriotes à Kounkande », a souligné TAS. Pendant près de dix minutes, les discussions ont pris la forme d’un débat d’idées où arguments et contre-arguments se sont succédés face à un public de Sénégalais. « C’est cela la démocratie : des projets contre des projets, avec l’opinion publique pour juge », a-t-il ajouté.



Pour Thierno Alassane Sall, la démocratie ne doit en aucun cas être réduite à un champ de bataille. Condamnant fermement toute forme de violence, il a rappelé que la confrontation des idées ne devrait jamais basculer dans l’agression, que celle-ci soit verbale ou physique. Profitant de cette occasion, il a exprimé ses vœux de prompt rétablissement à l’égard de Malick Gackou, victime d’une agression récente : « J’adresse tous mes vœux de rétablissement à Malick Gackou après l’agression qu’il a subie. »



Cet échange reflète une volonté de TAS de promouvoir une culture politique fondée sur le respect et le dialogue. À l’heure où les tensions se multiplient, sa prise de position appelle à un débat serein, où les idées priment sur les clivages et où la démocratie est exercée dans un esprit de paix.