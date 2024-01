Rencontre collectif des candidats "spoliés" avec Macky: Après Mimi, Amsatou Sow Sidibé aussi se démarque

La Professeur Amsatou Sow Sidibé ne prendra pas part à la rencontre des candidats "spoliés" avec le Président Macky Sall ce mercredi au palais de la République. Tout comme Mimi Touré, le leader du parti CAR LENEEN l'a fait savoir sur le réseau social X (ex-twitter).



"Je ne me sens aucunement impliquée dans les bisbilles en cours. La rencontre entre le collectif auquel j’appartiens et le Président @Macky_Sall ne me concerne pas", a t-elle indiqué dans son post.



Plus loin, elle prévient que "peu importe ce qui y sera dit, un report n’est pas envisageable."