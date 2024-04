Rencontre entre Guirassy et les syndicats du G7 : ce qu’ils se sont dit

Le ministre de l’Éducation nationale a rencontré, mardi, le G7, une organisation intersyndicale qui regroupe les sept principaux syndicats d’enseignement du pays. À cette occasion, le successeur de Moussa Baldé a partagé la vision du gouvernement qui veut passer par la réforme du système éducatif pour aller vers une société éducative.



Le ministre Guirassy veut un système où l’école va être déterminante dans la formation de l’homme, mais aussi, la société doit aussi avoir une part active dans la formation de ce type d’homme qu’on veut former.



L’autre objectif visé par Moustapha Guirassy avec le projet qu’il a présenté aux syndicats d’enseignants, c’est d’avoir demain un jeune sénégalais qui peut compétir au niveau mondial, un jeune sénégalais capable de faire face à tous les défis et un jeune sénégalais bien outillé sur le plan moral, spirituel, social.



Lors de cette rencontre entre le ministre de l’Éducation nationale et les syndicats du G7, ces derniers, par la voix de leur porte-parole, Hamidou Diédhiou, ont exposé leurs doléances sur la table de leur tutelle.



«C’est une rencontre très fructueuse et de bonnes perspectives. Nous saluons l’esprit d’ouverture et d’écoute du ministre de l’Éducation nationale. Nous avons fait un tour de toutes les questions pour faire part au ministre des différentes préoccupations de l’école. Nous avons bien écouté le ministre qui incarne la transformation du système éducatif. Un projet qui devrait intéresser tout acteur de l’éducation », a dit Amidou Diédhiou.



Les membres du G7 ont salué le projet que leur a présenté le ministre.



« En tant que syndicats, nous avons été très enthousiastes au regard du développement qu’il a fait, du contenu et de ses ambitions. Nous n’avons pas manqué de rappeler nos fortes attentes qui tournent autour de la question éducative. Il y a un passif assez lourd tant au niveau du ministère de l’Éducation nationale qu’au niveau des autres ministères concernés », a confié le porte-parole du G7.



« Nous avons rappelé avec lui d’autres axes qu’il faut réactualiser ou mettre en œuvre, et d’autres orientations liées au fonctionnement eu égard à sa vision liée à la refondation du système éducatif », a fait savoir Amidou Diédhiou.