Rencontre secrète Macky-Khalifa: « Souleymane Jules Diop lui-même ne croit pas en ce qu'il a dit », réagit Barthélémy Dias

Souleymane Jules Diop lui-même ne croit pas à ce qu'il a dit. C'est la réaction de Barthélémy Dias sur les propos de l'ancien conseiller en communication du président Macky Sall, qui a révélé dimanche dernier une rencontre secrète entre l'ex-maire de Dakar et le chef de l'État.



« Je vais citer Souleymane Jules Diop par amitié parce que nous avons tout de même porté des combats ensemble. Je connais l'homme. Je connais son style. Et honnêtement, je considère que ses propos ne sont pas méchants. C'est de bonne guerre. Mais Souleymane Jules Diop lui-même ne croit pas en ce qu'il a dit », a réagi Barthélémy Dias.



Barthélémy Dias a soutenu que Khalifa Sall est un homme avec une trajectoire politique bien précise. Et quant il est allé au Palais pour rencontrer le président Macky Sall dans le cadre de la lutte contre la covid-19, M. Dias dit être le seul dans l'entourage de Khalifa qui n'était pas d'accord. Pour lui, Macky Sall n'était pas dans une démarche sincère et jusqu'à présent c'est son intime conviction.



Par ailleurs, il a fait savoir que des médiations ont toujours existé pour rapprocher Macky Sall et Khalifa Sall. Parmi les personnes qui dirigeaient ces médiations, Barthélémy Dias a cité l'ancien président Abdou Diouf et feu Ousmane Tanor Dieng, ancien Secrétaire général du Parti socialiste. Mais la position de Khalifa Sall reste toujours Non.



Barthélémy Dias en a profité pour annoncer la naissance d'une coalition Khalifa Sall-Ousmane Sonko dans les jours à venir. D'autres hommes politiques tels que Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye ou Thierno Alassane Sall seront aussi de la partie.