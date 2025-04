Renforcement de la chaîne d’approvisionnement régionale : Maersk a inauguré un entrepôt logistique de dernière génération à Dakar

Da la logique de faire du Sénégal un hub logistique régional compétitif, Maersk Sénégal a procédé ce mercredi 16 avril 2025, à l’inauguration officielle de son nouvel entrepôt dédié aux produits de grande consommation (FMCG) à Dakar. L’objectif, c’est de renforcer la capacité d’entreposage et de distribution dans la sous-région ouest- africaine.



Cette infrastructure stratégique répondant aux standards internationaux les plus exigeants est situé à Dalifort, non loin du Port Autonome de Dakar et des principaux corridors logistiques. Le site s’étend sur 5 100 m², avec une capacité de 7 000 palettes, entièrement optimisée par un système de gestion digital avancé. Plus de 60 % des besoins énergétiques du site sont couverts par des installations solaires et l’ensemble de la flotte de manutention fonctionne à l’électrique, en cohérence avec les engagements de Maersk pour une logistique plus durable.



Ce projet s’inscrit dans la dynamique du Référentiel Sénégal 2050 qui place la transformation logistique et la connectivité régionale au cœur de la stratégie nationale de développement. En contribuant à fluidifier les échanges, à réduire les délais et à améliorer la compétitivité logistique, ce nouvel entrepôt représente un levier clé pour les opérateurs économiques et industriels.



« Ce site n’est pas un simple entrepôt, c’est une plateforme pensée pour anticiper les enjeux de la logistique de demain : plus agile, plus connectée, plus verte », a déclaré le Directeur régional de Maersk au Sénégal. « Cette nouvelle infrastructure reflète notre volonté de faire du Sénégal un hub logistique régional compétitif, tout en accompagnant la croissance des industries de grande consommation », a- t-il ajouté.



Déjà opérationnel, l’entrepôt accueille ses premiers clients par lesquels SENAS (Auchan). L’inauguration a réuni des représentants des autorités publiques, des partenaires économiques, ainsi que des acteurs clés de la chaîne logistique au Sénégal.



Présent à la cérémonie d’inauguration, le ministre du Commerce a souligné que cet entrepôt ultramoderne, s’aligné sur les normes internationales les plus strictes, y voyant ainsi un témoignage puissant de l'engagement de Maersk envers la durabilité, l'innovation, et l'efficacité. Il a également soutenu que l'accent mis sur la sécurité, grâce à des systèmes sophistiqués de surveillance et de gestion des risques, rassure tant sur le plan des opérations que sur celui de la protection des travailleurs et des biens.