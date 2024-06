Renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Sierra Leone : entretien entre Bassirou Diomaye Faye et Julius Maada Bio

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue sierra-léonais, Julius Maada Wonie Bio, se sont rencontrés ce jeudi à Freetown pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre leurs deux nations. Cette rencontre, qui s'est tenue au State House, la résidence officielle du Président de la Sierra Leone, a également permis d'aborder divers sujets d'intérêt commun.



Selon un communiqué officiel de la présidence sénégalaise, publié sur le réseau social X, les entretiens entre les deux chefs d'État ont principalement porté sur le renforcement des liens de coopération bilatérale. Les discussions ont également englobé des questions relatives à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, soulignant ainsi l'importance de la collaboration entre les deux pays pour promouvoir la stabilité et le développement dans la région.



Cette visite de Bassirou Diomaye Faye à Freetown s'inscrit dans le cadre d'une série de déplacements entrepris par le nouveau Président sénégalais depuis son entrée en fonction officielle. Avant de se rendre en Sierra Leone, il a déjà visité plusieurs pays de la sous-région, notamment la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Cap-Vert, le Mali, le Burkina Faso, et la Guinée Conakry.



Ces déplacements visent à renforcer les relations bilatérales et multilatérales du Sénégal avec ses voisins, en mettant l'accent sur des partenariats stratégiques et des projets de développement communs. Le Président Faye continue ainsi de démontrer son engagement envers l'intégration régionale et la coopération interafricaine, dans l'intérêt du développement et de la prospérité de l'Afrique de l'Ouest.