Renforcement de la gouvernance sanitaire : Article 19 outille les jeunes des clubs d'écoute de la banlieue

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les forces et faiblesses du système de santé sénégalais. L'année 2020 reste l'exemple le plus patent. Alors que la riposte sanitaire et financière était déployée, des lacunes significatives ont été identifiées, soulignant la nécessité de combler les écarts pour atteindre une couverture sanitaire universelle à l'échelle nationale.



Afin de renforcer la transparence dans ce domaine crucial, Africa Health Budget Network (AHBN) et Article 19 ont établi un partenariat. Leur projet, intitulé « Libérez vos voix : Vers des finances responsables et transparentes en matière de sécurité sanitaire et un accès équitable aux vaccins au Sénégal », vise à sensibiliser les Organisations de la société civile (OSC) sur la gouvernance de la santé.



Alfred Bulakali, directeur régional d'ARTICLE 19 pour le Sénégal a souligné que « cet atelier avec des jeunes de 3 clubs d'écoute de communes de Dakar s'inscrit dans le cadre de ce projet. Il a comme objectif de former les organisations de la société civiles (OSC), les défenseurs et les médias pour promouvoir la transparence et la responsabilité des comptes dans les secteurs de la sécurité sanitaire. »



Poursuivant, M. Bulakali a soutenu que « la formation de ces jeunes s'inscrit dans les cadres du renforcement de leur capacité pour qu'ils puissent comprendre l'architecture de la sécurité sanitaire mais également les outils de la liberté d'expression et de l'accès à l'information. Ce qui leur permettra de participer activement à la gouvernance de ces secteurs-là aussi bien dans la définition des politiques et des programmes au niveau de leurs communes respectives. Mais également dans les suivis des comptes sur comment les services publics sont rendus en ce qui concerne la qualité et les ressources qui sont utilisées. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier de formation et d'échange avec les jeunes de 3 clubs d'écoute des communes de Dakar collaborant avec article 19 ».



Fatima Leye, membre de l'article 19 de la communauté de Yeumbeul, a partagé ses attentes. « Mes attentes pour cet atelier, c’est de maîtriser les techniques de plaidoirie et savoir comment faire des campagnes de sensibilisation. Ce qui pose problème au Sénégal, c'est que les populations n'ont pas l'information qu'il faut. Elles ont droit à être vaccinées, mais malheureusement elles ne le savent. Il faut les informer et les sensibiliser par rapport à cela. Lorsqu'on va retourner chez nous, on va leur faire connaître ce droit afin qu’ils connaissent les procédures ».



Cette initiative représente une étape importante vers une gouvernance plus transparente et une participation accrue de la société civile dans le secteur de la santé au Sénégal.