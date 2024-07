Santé reproductive au Sénégal : baisse du taux de mortalité maternelle de 236 à 153 pour 100 000 naissances entre 2017 et 2023

La commune de Malicounda, située dans le département de Mbour, a accueilli les festivités de la 38ème édition de la Journée mondiale de la population, avec pour thème : « Accélérer la réduction des inégalités en matière de santé de la reproduction au Sénégal ». Un choix qui reflète le dynamisme de la municipalité dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, grâce à la mise en place de nombreuses structures sanitaires dans chaque village de la commune.



Lors du lancement des festivités, Maguette Séne, maire de Malicounda, s'est réjoui du choix porté sur sa commune. Il a souligné que « le thème de cette année réaffirme l'importance de garantir à toutes les couches sociales l'accès aux services de santé, à une maternité sans risque et à la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. » Il a détaillé les objectifs de la municipalité, qui consistent à doter chaque village d'un poste de santé, d'une maternité équipée et d'une ambulance médicalisée, en plus du recrutement de personnels de santé.



Depuis son élection en 2014, le maire Séne a supervisé la construction de 8 nouveaux postes de santé, portant le total à 14, et l'augmentation du nombre d'ambulances de 3 à 7. « Nous ne sommes pas au bout de nos objectifs. Nous voulons construire une commune où toutes les personnes ont accès à des services de santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité, sans aucune forme d'exclusion », a-t-il déclaré.



Jean-Pierre Makelele, représentant-adjoint du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Sénégal, a salué les résultats obtenus par la commune de Malicounda. L'UNFPA a promis d'accompagner le gouvernement du Sénégal pour atteindre les trois résultats transformateurs : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale, et zéro violence basée sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants.



Les indicateurs de santé reproductive au Sénégal montrent des améliorations notables, avec une réduction du taux de mortalité maternelle de 236 à 153 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2017 et 2023, informes Le Quotidien. Tening Faye, adjointe au Gouverneur de la région de Thiès, a magnifié ces progrès lors de la cérémonie officielle, rappelant que la santé de la reproduction englobe le bien-être général, physique, mental et social.



Malgré ces avancées, des défis subsistent. La faiblesse du taux de disponibilité des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le suivi sanitaire des grossesses et la précarité de la santé de la reproduction des adolescents restent des préoccupations majeures. Tening Faye a insisté sur la nécessité d'informer cette catégorie de population vulnérable.



L'État du Sénégal a pris des mesures pour relever ces défis, notamment l'augmentation de la prévalence contraceptive de 25% en 2021 à 46% en 2026 chez les femmes en union, et l'amélioration du cadre réglementaire avec la signature du décret d'application de la loi sur la santé de la reproduction d'ici 2026.