Renforcement des relations diplomatiques : le Président de l'Assemblée nationale rencontre plusieurs ambassadeurs au Sénégal

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, en ce début d'année 2025, plusieurs ambassadeurs et responsables diplomatiques accrédités au Sénégal. Ces rencontres ont permis de renforcer les liens diplomatiques entre le Sénégal et trois pays amis : la République islamique d'Iran, le Sultanat d'Oman et le Qatar.



Les diplomates reçus par le Président étaient Son Excellence Monsieur Hassan Asgari, Ambassadeur de la République islamique d'Iran, Monsieur Said Rashid Hilal Alsaadi, Chargé d'affaires du Sultanat d'Oman, et Son Excellence Monsieur Youssef bin Shaaban, Ambassadeur du Qatar au Sénégal. Ces entretiens se sont déroulés dans un esprit de cordialité et de coopération, avec pour objectif de renforcer les échanges bilatéraux dans divers domaines.



Au cours de ces rencontres, le Président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de promouvoir une diplomatie parlementaire active. Il a insisté sur le rôle fondamental des parlementaires dans la consolidation des relations internationales, soulignant que le renforcement des échanges diplomatiques ne peut se limiter aux seules institutions exécutives, mais doit également inclure une coopération étroite avec les législatifs.



El Malick Ndiaye a également exprimé son vœu que ces échanges donnent lieu à des initiatives concrètes dans plusieurs domaines clés, notamment l’économie, la culture et la diplomatie. Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal à poursuivre ses efforts pour développer une coopération bilatérale renforcée avec ces nations, tout en mettant en avant l'importance d'une coopération régionale et internationale pour relever les défis mondiaux contemporains.