Renforcement des structures sanitaires: les populations de Kafountine réclament un centre de santé dans leur commune

La commune de Kanfountine (Sud) a réceptionné des équipements médicaux pour renforcer les structures sanitaires de la localité. Profitant de l’occasion les habitants de Kafountine par la voix de la 3eme adjointe au maire Niara Diabang ont plaidé pour l'érection d'un centre de santé dans leur commune.



Niara Diabang a également magnifié le renforcement du secteur sanitaire dans sa commune qui compte neuf postes et de cases de santé. Par ailleurs, l’édile a soutenu que « la population de Kafountine a dépassé le niveau d’un poste de santé ».



Elle fait savoir que cette zone balnéaire fait plus de 41 000 âmes, selon le dernier récemment de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). « Au-delà des autochtones, Kafountine reçoit beaucoup d'autres personnes pendant la saison touristique et la campagne de pêche », a –telle indiqué, soulignant la "nécessité d'ouvrir un centre de santé dans la commune qui compte 14 îles".



Le don est composé de lits et de déambulateurs, entre autres. Il a été octroyé par des partenaires de la municipalité. Pour l'infirmier-chef de poste de Kafountine, Moustapha Sané, cet équipement va permettre d'améliorer la prise en charge des patients.



L'ICP d'ajouter que le poste santé en a besoin de même que la population, dans la mesure où "des patients ne peuvent pas être hospitalisés avec des lits désastreux, comme c'est souvent le cas". Et si les conditions de prise en charge des patients sont améliorées, forcément, les indicateurs vont connaître une amélioration et pourront être relevés, souligne-t-il.