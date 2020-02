Rennes: Après un Derby bouillant, Mbaye Niang solde ses comptes avec Lafont !

Lors du derby breton, Rennes a renversé Nantes (3-2) dans les dernières secondes lors de la 22e journée de Ligue 1 vendredi. Dès le coup de sifflet final, l’attaquant rennais Mbaye Niang a échangé des mots avec le gardien nantais Alban Lafont.



Le Roazhon Park a basculé dans la folie vendredi ! Mené 1-2 à la 90+5e minute, Rennes a renversé et remporté le derby breton face à Nantes (3-2) en Ligue 1 grâce à deux buts inscrits dans les dernières secondes.



Et alors que ses coéquipiers et les supporters exultaient au coup de sifflet final, l’attaquant rennais Mbaye Niang se chauffait dans la surface de réparation avec le gardien nantais Alban Lafont. Après quelques instants et une échauffourée, les deux hommes ont été séparés.



Mbaye Niang explique son comportement



En zone mixte par la suite, Mbaye Niang a tenu à expliquer son attitude après cette folle soirée. «Abdoulaye Touré (le capitaine de Nantes, ndlr) me dit de ne pas chambrer. Mais quand tu me chambres, il ne faut pas s’étonner si cela se retourne contre toi. J’étais content, je l’ai fait savoir à la personne qui m’a un peu chambré. Après il ne faut pas venir pleurer. Il y a eu des mots, il y a eu des gestes», a raconté le Sénégalais.



En effet, lors de la rencontre, la tension était déjà très forte entre Lafont et les Rennais. Sur un moment chaud entre Raphinha et Charles Traoré, le portier de la Fiorentina avait physiquement repoussé le Brésilien, avant de se chauffer avec plusieurs joueurs adverses, dont Niang. Et forcément, l’ancien Milanais n’avait pas oublié cet incident après la victoire des siens.



Le Sénégalais allume Lafont !a



En le nommant directement, Mbaye Niang a ensuite allumé Lafont. «C’est quelqu’un qui doit garder l’humilité. Quand tu mènes 2-1, il faut savoir rester humble, être lucide. Cela s’est retourné contre lui, c’est la meilleure des réponses qu’il ait pu avoir de la vie. Ce sera à lui, la prochaine fois, de ne pas trop chambrer les autres quand il reste du temps», a lancé le Rennais avec le sourire. Sale soirée pour le gardien du FCN…