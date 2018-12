Rennes : Encore une mauvaise nouvelle pour Abdoulaye Diallo !

"Ramy Bensebaini est suspendu et Abdoulaye Diallo sera out pour ce match. Il a un petit pépin musculaire", a informé Julien Stéphan, ce mardi midi, en conférence de presse à propos du groupe appelé à défier Nantes, mercredi au Roazhon Park, lit-on dans Ouest France.



Le soir de fête à Rennes où le club breton a empoché une qualification historique pour les 16ème de finales de la Ligue Europa, la seule ombre au tableau, c'était la blessure d'Abdoulaye Diallo. Le gardien renais, qui a disputé l'intégralité du match contre Astana (2-0), a ressenti une douleur à la cuisse droite.



L'international sénégalais, un temps incertain et qui jouait strappé, est rentré directement aux vestiaires après le coup de sifflet final, ne participant pas au traditionnel clapping avec ses partenaires.