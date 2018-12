Rennes au service des démunis : Quand Ismaila Sarr et ses coéquipiers jouent au "Père Noël" (vidéo)

Inscrit dans l’agenda de son volet social, le Stade Renais a initié l’opération «Les footeux ont du cœur». Parmi les joueurs en action, on aperçoit le Sénégalais Ismaïla Sarr, vedette de l’équipe et son compatriote Mbaye Niang, et ses coéquipiers qui enchantent le Noël des plus démunis.

Découvrez ce petit extrait de leur geste.