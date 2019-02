Rennes corrige Saint-Etienne (3-0): Mbaye Niang renaît

Mbaye Niang revit enfin. Déjà buteur contre Guingamp et le PSG en 2019, l'attaquant rennais a confirmé son renouveau en ouvrant le score d'une puissante tête sur corner (21e). En grande difficulté avec Sabri Lamouchi, l'ancien Milanais est bien plus performant depuis l'arrivée de Julien Stéphan.



Positionné sur l'aile gauche, dans un 4-2-3-1, il a rapidement retrouvé l'axe après la sortie sur blessure de Siebatcheu. Et s'il a loupé une grosse occasion, en envoyant sa frappe dans les tribunes à cinq mètres du but de Ruffier (34e), il a bien mérité l'ovation du Roazhon Park à sa sortie.



Avec L’Equipe