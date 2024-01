Rentrée solennelle des Cours et tribunaux ce jeudi

La rentrée des Cours et Tribunaux a lieu ce jeudi 25 janvier. Elle marque le début de l’année judiciaire. La cérémonie d’ouverture se déroulera sous la présidence du président de la République Macky Sall.



Le thème pour cette année porte sur la protection de la vie privée et sera prononcé par Babou Diallo, magistrat et conseillé délégué à la Cour suprême.