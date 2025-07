Renvoi du délibéré de l'affaire Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté : Me Barro dénonce une "détention un peu plus arbitraire"

Les délibérés des affaires opposant Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté au ministère publique ont été renvoyés aux trente (30) juillet à cause de la grève de greffiers. Une décision jugée arbitraire par leur avocat Me Aboubacry Barro.



« Les délibérés des affaires opposant Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana au ministère public ont tous été prorogés au trente (30) juillet. Le motif de ce renvoi, c’est la grève encore des greffiers, c'est tout un problème. Nous estimons qu’aujourd’hui leur détention est un peu plus arbitraire. Parce que certains dossiers ont eu à être vidés, s’il s’agit de chefs d'offres te de sessions. Et ces affaires-là pour lesquelles ces personnes sont en détention pouvaient être vidées, car la détention n'est qu'une exception et la liberté est le principe donc, ils devaient normalement libérés ces prévenus », a déclaré Me Barro.



Selon l’avocat, la grève des greffiers ne peut être un motif pour maintenir ces clients en prison, car ce n’est pas une affaire de détournement de fonds qui a impérativement besoin de la signature d’un greffier.



« Une affaire opposant le ministère public à un Sénégalais devrait être vidée, car il ne s’agit pas d’une affaire d’escroquerie ou d’une affaire de détournement de fonds dans laquelle il y a de fortes sommes d’argent en jeux. Ils auraient pu vider le dossier comme ils ont eu à vider d’autres dossiers. En matière d’escroquerie ou d’abus de confiance, on a tendance à proroger les délibérés, car la personne bénéficiaire de ces décisions, la partie civile, elle pourrait être confrontée au problème de délivrance du jugement qui pour l’exécuter, il faut la signature du greffier. Mais pour ces problèmes de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles, on ne voit pas l’utilité, ou la nécessité de proroger ces délibérés. Ce n’est encore une fois, à notre avis, une manière de garder en prison arbitrairement ces détenus. La grève des greffiers ne peut pas être un motif de prolonger les délibérés », a souligné la robe noire.



L’avocat invite, cependant, les autorités à réagir à cette situation : « Il faut que l’autorité publique prenne toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des libertés publiques et les libertés individuelles ».