Réponse au directeur général de GCO (Par Gora Gaye)

Première mensonge : Il avance que les communes ont reçu 45.000.000 chacune en 2024 et les chèques distribués par le Préfet. Je ne peux pas répondre pour les autres mais c’est absolument faux pour la commune de Diokoul Diawrigne. Et j’invite les autorités notamment le Préfet qu’il a cité nommément dans ces propos à justifier ces allégations mensongères.

Deuxième mensonge : Il y a une commission de recrutement au niveau départemental qui s’occupe des recrutements pour l’entreprise. Oui cette commission existe sur le papier mais ne s’est jamais réunie à ma connaissance donc n’a jamais fait de proposition de recrutement. En ce que je sache dans la commune de Diokoul Diawrigne, une seule personne est employée comme chauffeur à GCO et c’est depuis 2022, alors qu’elle n’était même pas dans la commune.

Troisième mensonge : Les populations sont satisfaites des conditions de déplacement et de recasement et les commodités existent au niveau de ces villages de recasement et ceux qui crient ne sont pas des impactés et il ne les connait pas. Voilà le summum du mépris et de l’arrogance. Hier, une fille est entrain de mourir à Foth, souffrant d’insuffisance rénale ou cardiaque du fait de la mauvaise eau servie à ces communautés déplacées alors qu’à côté ils ont mis un filtre de 100 millions pour l’eau utilisée au niveau de leur fameuse oasis. Je rappelle que Foth est à quelques encablures de ce qu’il appelle oasis en question. Ces cas d’insuffisance rénales sont fréquents dans la zone. Une étude sérieuse doit être menée pour établir ou non le rapport avec l’eau utilisée par les populations. Ironie du sort ou comble du malheur, ce sont les journal istes de RFI et du Monde qui sont tombés juste à l’action et qui ont évacué la fille d’abord au poste de santé puis à l’hôpital de Tivaoune. Informé de la situation, la réponse de GCO est « que la famille s’en occupe et on va rembourser les frais médicaux ».

Quatrième mensonge : Nous allons remettre à l’identique le désert de Lompoul. Ce mensonge vient s’ajouter à celui fait le groupe Eramet dans son site où il dit : « le désert est artificiel et a été crée lors du rallie Paris-Dakar dans les années 1990. Ce processus de création du désert de Lompoul est plusieurs fois séculaire et sa formation est naturelle. Donc, dire qu’ils vont le remettre à l’état naturel est juste une utopie et un leurre.

Cinquième mensonge. Leur procédé n’impacte pas la nappe phréatique. Là, les faits sont sacrés et le rapport de Eramet de 2023 dit le contraire sur l’utilisation de l’eau du bassin versant par GCO qui serait de 40 à 80% et pouvant aller pour un scénario optimiste à 80% minimum en 2030 et qualifié par eux même de très inquiétant. Donc, l’Etat doit exercer son contrôle légal par une étude sérieuse et ne pas se limiter sur des rapports transmis par GCO, et édifier la population sur l’hécatombe que ça pourrait occasionner dans un avenir proche.

Sixième mensonge ou aveu. Sur le dédommagement des impactés sur le foncier. Son aveu est éloquent. Un hectare de terre dans la zone des Niayes dédommagé à hauteur de 3 millions pour une société qui fait des centaines de milliards de bénéfices c’est tout simplement ahurissant pour qui connait la valeur productive d’un hectare annuellement dans cette zone. Minimum de rendement sur 1 hectare de pomme de terre ou d’oignons peut dépasser facilement 6 millions par campagne. Ces populations depuis des générations cultivent ces terres et au non d’une exploitation minière étrangère sont expropriés avec un niveau aussi dérisoire de dédommagement. Pour rappel ces terres appartiennent à des familles et non à une personne. Il a cité les montants de 60 et 18 millions et a oublié de dire aussi que des familles ont reçu moins de 3 millions sur leur outil de subsistance arraché.

Septième mensonge et pas des moindres : GCO est une entreprise sénégalaise. Là ça doit être surement un lapsus. GCO est une filiale du Groupe Eramet, une multinationale française détenue à 34% par la famille Duval et 27% par l’Etat Français, une entreprise cotée à la bourse de Paris. Malheureusement des frères sénégalais mènent le sale boulot pour des français au détriment du peuple. Dans ce même sillage, l’administration est utilisée, mobilisée par GCO comme bon leur semble en échange de je ne sais quoi ?

Nous avons écouté avec grand intérêt sur RSI la dictée préparée de Monsieur le Directeur Général de la Grande Côte Opération (GCO). Ces réponses superficielles et esquivant les vrais problèmes que nous posons montrent à suffisance leur incuries. Nous l’invitons solennellement à un débat public contradictoire et au besoin qu’il soit accompagné de tous ses services. Les invectives par presse interposée ne feront jamais jaillir la lumière sur cette question extrêmement importante pour le Sénégal en général et pour la zone des niayes en particulier.Pour l’honneur et par devoir nous tenons à rétablir la vérité sur ses mensonges grotesques avancés lors de cette émission. Ma position est une position réfléchie, de principe et de défense des intérêts des populations. J’assume cette position et je demande aux autres maires et autorités administratives de venir justifier leur position ambiguë jusqu’ici.Mais je tiens à démentir formellement certains propos avancés par le Directeur Général :La liste est longue mais je m’en arrête là en attendant que le Directeur Général accepte mon invitation à un débat public.Enfin, comme là si bien dit le Directeur Général de GCO, j’invite solennellement mes autres collègues maires à déterminer leur position clairement et publiquement, est ce qu’ils sont du côté de la population ou du côté de GCO ? A l’administration territoriale et aux services déconcentrés, de dire clairement est ce qu’ils sont du côté de l’Etat ou du côté de GCO ?