Report de l'élection présidentielle : la tension monte d'un cran dans la capitale Sénégalaise

A l'heure où nous sommes, l'opposition et ses militants ont investi certaines artères de Dakar pour protester contre le report de l'élection présidentielle. Toute l'opposition qui s'était donnée rendez-vous cette après-midi au rond point Saint-Lazare, n'a pas pu tenir son meeting. La manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre et de sécurité. Des leaders tels que Anta Babacar Ngom (candidate) et Mimi Touré, ancien Premier ministre ont été interpellées.



Pour le moment, les nerfs restent tendus dans la capitale Sénégalaise. Hier juste après l'annonce du report de l'élection présidentielle par le chef de l'Etat Macky Sall, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans certains endroits stratégiques, notamment, devant et aux alentours de la RTS.

Déjà contesté le report de l'élection est en train de battre le record de condamnation, en témoignent le nombre de communiqués parvenus à pressafrik. Dont le plus en vue entre autres, celui des imams et prédicateurs du Sénégal. Et si jamais ce qu'avance Ayib Daffé est avéré ( les député de BBY veulent un prolongement d'un an du mandat de Macky Sall), cela risque d'attiser les ardeurs.