[Reportage] Madagascar: journée tendue mercredi dans la capitale

Le clan du candidat Ravalomanana, le perdant de l’élection présidentielle d’après les résultats provisoires de la Céni, avait prévu de diffuser en grande pompe les preuves de fraudes collectées durant le second tour. Il en a finalement été autrement. Les manifestants conviés sur la place du 13-Mai pour assister à la grand-messe n’ont pas été autorisés à pénétrer dans l’enceinte grillagée. La foule excédée a forcé les barrages. Durant six heures ont eu lieu des affrontements avec les forces de l’ordre, à coup de jets de pierre contre les balles en caoutchouc et les gaz lacrymogènes.