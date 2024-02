Repport du scrutin : la Ligue Démocratique membre de Benno n'exclut pas de présenter un candidat pour la présidentielle de décembre

La Ligue Démocratique parti membres de la mouvance présidentielle n’exclut pas d’avoir son propre candidat si le report du scrutin du 25 février est acté. D’après son porte-parole Moussa Sarr, la ligue démocratique (LD) va se réunir le 17 février pour examiner la situation politique.



Le 15 décembre 2024, date retenue pour l’échéance électorale et le 17 février, celle des membres de ce parti de gauche pour examiner le contexte.

« Nous allons convoquer l’ensemble des secrétaires généraux des fédérations du pays pour analyser avec nos responsables départementaux la situation politique actuelle de cette analyse et nous dégagerons les conséquences relativement aux perspectives du parti », a-t-il confié sur Iradio.



Une réunion au terme de laquelle pourrait ressortir le choix de la coalition de gauche d’avoir un candidat à présidentielle si et seulement si le report est définitivement acté et le processus remis à zéro.



« Je ne peux pas vous dire en ce moment si nous auront un candidat pour l’élection présidentielle du 15 décembre. Est-ce que nous aurons un candidat de la LD, est ce que nous aurons un candidat de la gauche pluriel, est ce que nous serons avec le candidat de Benno Book Yakar ? Tout cela, je ne peux pas le dire. Mais rien ne peut être exclu en ce moment parce que le 15 décembre, c’est encore loin », a -t-il fait savoir.



En attendant, la LD toujours membre de Benno réitère sa position de principe. « La position de principe, c’est le respect du calendrier électoral, du calendrier électronique. Nous sommes membres de Benno Bokk Yakaar. Nous étions d’accord et nous sommes toujours d’accord avec la candidature d’Amadou Ba, par ce que pour nous Amadou Ba est le candidat de Benno. Voila pourquoi le 23 décembre 2023, nous avons tenu au théâtre national Daniel Sorano le congrès d’investiture du candidat Amadou Ba », a déclaré Moussa Sarr.