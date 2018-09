Répression de la tentative de sit-in du Frn : l’opposition liste ses arrestations

Neuf (9) des dirigeants du Frn ont été arrêtés lors de leur rassemblement de cet après-midi du mardi 4 septembre. En effet, le Frn qui s’est réuni à la permanence de Bokk Gis Gis en a fait la révélation, tout en se félicitant du résultat obtenu.



«L’objectif du sit-in était de mettre en œuvre la liberté d’expression prévue par la Constitution pour amplifier notre message pour le respect des libertés et pour des élections transparentes. Cet objectif a été atteint au-delà de nos espoirs », ont annoncé les leaders de la plateforme de l’opposition.



Et de poursuivre : «De nombreux leaders et responsables du FRN ont été violemment interpellés, parmi lesquels : Omar SARR, ancien député, Coordonnateur national du PDS, Mamadou DIOP Decroix, député, SG de AJ/PADS, Déthié FALL, député, Vice-président de REWMI, Awa NIANG, Responsable du PS des Valeurs, Thierno Alassane SALL, ancien ministre, Président de La République des Valeurs, Thierno BOCOUM, ancien député, Président de AGIR, Issa Sadio KANOUTE, Président du parti EPS, Saër TAMBEDOU, Président Marchands Ambulants ».



Selon eux, la liste n’est pas exhaustive puisque des «des dizaines de jeunes sont également interpellés et détenus dans divers commissariats».



Hormis les motifs qui les avaient poussés à organiser ce rassemblement et qui sont entre autres «la confirmation des candidatures de Karim Meïssa WADE et Khalifa Ababacar SALL», le Frn exige les libérations de tous ses membres interpellés lors de la marche.