Reprise de la campagne anti-Ebola en RDC

Cyril Ramaphosa rembourse plus de 35.000 dollars de fonds de campagne, un financement perçu d'une entreprise liée à son fils. Le président sud-africain avait reconnu avoir caché la vérité au parlement.



Il avait affirmé au parlement sud-africain que ce paiement avait été reçu en octobre 2017 par son fils Andile comme consultant de l'entreprise Bosasa.



Il s'agit d'une entreprise de services informatiques qui travaille avec des institutions publiques.



Il avait fini par reconnaitre plus tard que cet argent était en fait une donation pour sa campagne à la présidence du Congrès nationale africain (ANC), qu'il avait remportée.



Selon le porte-parole de l'ANC, la donation avait été faite à l'insu de Cyril Ramaphosa. Il a indiqué par ailleurs que le président sud-africain a décidé de rendre cet argent et d'ouvrir une enquête sur la provenance précise de toutes les donations liées à sa campagne.



Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), affirme que Bosasa a récemment décroché d'importants contrats publics, soulignant que l’attribution de ses marchés s'est faite "de manière assez suspecte, comme beaucoup d'affaires menées par l'ANC".



Cyril Ramaphosa avait essentiellement basé sa campagne sur la lutte contre la corruption et les pratiques financières douteuses qui avaient valu son éviction à Jacob Zuma.