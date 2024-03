Reprise de service des trains : GTS offre cinq jours de gratuité entre Thiès et Diamniadio, à partir de mercredi (DG)

« A partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, les grands trains du Sénégal (GTS) compte offrir cinq jours de services gratuits entre Thiès et Diamniadio », a annoncé son directeur général, Oumar Amadou Sow lors d’une conférence de presse à la gare ferroviaire de Thiès, lundi.



« Toutes les populations de Thiès pourront venir le matin à 6h50, prendre le train, se rendre à Diamniadio et ensuite continuer le trajet sur Dakar par le TER. Au retour, ils peuvent prendre le TER jusqu’à Diamniadio, ensuite embarquer sur nos trains pour arriver à Thiès. Cette phase de gratuité, a-t-il expliqué, vise à permettre aux populations de monter à bord des trains, de « savourer » et d’apprécier le confort de voyage qu’ils offrent, comparés à la route avec ses embouteillages et péages », a -t-il expliqué.



Il a par ailleurs annoncé que pour permettre aux clients d’éviter les désagréments liés au fait de devoir descendre jusqu’au guichet pour acheter leur ticket pour ensuite remonter à bord. GTS travaille en partenariat avec le TER portant sur un échange de billets. Au départ de Thiès, le passager achète à la fois le ticket de GTS et du TER, une fois à Diamniadio, il va juste changer de quai, pour prendre le TER.

La durée du trajet entre Thiès à Diamniadio est dans un premier temps arrêté à 1 heure, mais pourrait avec la pratique redescendre « autour des 50 minutes Ce qui porte la durée totale du voyage entre Thiès et Dakar à 1h45mn, en comptant les 45 minutes de trajet du TER », a -t-il précisé.





« Nous comptons démarrer la commercialisation le (…) premier lundi du ramadan », a dit Oumar Sow, rappelant que les tarifs sont de 1000 FCFA en deuxième classe et 1500 FCFA en première. En deuxième classe, sur les tarifs combinés des GTS et du TER, on est à 2500FCFA aller et 2500 FCFA au retour. Soit 5000 FCFA pour chaque aller-retour entre Dakar et Thiès. En première classe, on est à 7000 FCFA l’aller-retour grâce à cette jonction GTS-TER, a ajouté Oumar Amadou Sow, précisant que chacun choisira selon sa bourse, entre ces tarifs de GTS qui sont subventionnés par l’Etat.



A partir de Diamniadio, le premier retour est prévu à 16h30, suivi du deuxième à 17h30. Après le ramadan, la société d’exploitation ferroviaire entend passer à cinq allers-retours par jour.

Selon M. Sow, GTS prend en compte les Thiéssois de Dakar qui viennent passer le week-end à Thiès pour retourner le plus tard possible le dimanche à 16h30.