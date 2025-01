Reprise des cours à l'UASZ : un dialogue continu entre étudiants et autorités

Les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ont enfin retrouvé le chemin des amphithéâtres ce lundi, après une semaine marquée par une grève qui a perturbé le bon déroulement des cours. Les autorités universitaires, conscientes de la situation, se sont engagées à poursuivre les travaux de développement au sein du campus, tout en privilégiant un dialogue constructif afin de résoudre cette crise.



Contacté par la rédaction de PressAfrik, Khadim Diène, le secrétaire général de la Coordination des étudiants, a confirmé la reprise des cours. Selon lui, les autorités ont montré un certain engagement en continuant leurs efforts pour améliorer les conditions des étudiants. « Ce matin même, nous avons reçu du matériel pour notre nouveau service médical, ce qui est une initiative à saluer », a-t-il déclaré, soulignant les progrès réalisés.



Cependant, Khadim Diène n’a pas manqué de revenir sur les deux points de friction qui ont conduit à la grève : l’instauration d’une session unique et la dissolution des amicales étudiantes. Pour le représentant des étudiants, ces décisions doivent être reconsidérées par les autorités. « Sur ces deux points, nous appelons les responsables à stopper cette procédure », a-t-il insisté.



La crise qui a secoué l’université de Ziguinchor semble trouver un début de solution grâce à la volonté de dialogue et de concertation entre les étudiants et les autorités. Les discussions se poursuivent, et les étudiants espèrent que des décisions seront prises rapidement pour éviter d’autres tensions et garantir un cadre d’étude propice à leur réussite.