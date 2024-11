Réseau de femmes de mœurs légères : Ndoye Bane traîne en justice un célèbre animateur de Walf

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, avait poursuivi en justice Souhaibou Diop, animateur à Walf TV, pour diffamation et injures. Le dossier a été examiné avant-hier, mercredi 13 novembre, devant le tribunal correctionnel de Dakar.



À la grande satisfaction de Souhaibou Diop, l’avocat de la partie civile, Me Seydou Danfakha, a informé le tribunal que Mamadou Ndoye Bane avait décidé de se désister de sa plainte. Cette déclaration a été confirmée par l’avocat de la défense, Me Aboubacry Barro. En conséquence, le tribunal a déclaré l’action publique éteinte en raison de ce pardon.



Les déboires judiciaires de Souhaibou Diop trouvent leur origine dans une vidéo publiée sur TikTok. Dans cette vidéo, l’animateur avait diffusé une photo de Mamadou Ndoye Bane, le présentant en tant que maire de Pire, mais l’associant également à des propos controversés. Souhaibou Diop affirmait notamment que le maire passait auparavant le plus clair de son temps à débattre de questions liées au sexe et à la prostitution.



Dans la même vidéo, il accusait Ndoye Bane d’entretenir un réseau de femmes de mœurs légères, en échange de sommes d’argent importantes. Pire encore, selon les dires du plaignant, Souhaibou Diop avait déclaré que Mamadou Ndoye Bane éprouvait une « haine viscérale » envers Ousmane Sonko et ses partisans.



Ces déclarations, jugées graves par Mamadou Ndoye Bane, ont été perçues comme une atteinte à son honneur et à sa dignité. Il a dénoncé une présentation "hideuse" de sa personne, affirmant que Souhaibou Diop cherchait délibérément à ternir sa réputation en tant que maire, père de famille et citoyen exemplaire.



Dans sa constitution de partie civile, Mamadou Ndoye Bane avait initialement réclamé 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Il avait également demandé au juge de fixer la contrainte par corps au maximum en cas de condamnation du prévenu.



Toutefois, le désistement de Mamadou Ndoye Bane a permis de clore cette affaire, mettant ainsi un terme à une controverse judiciaire qui aurait pu prendre des proportions plus importantes.