Résilience climatique : Le Sénégal valide le plan de mise en œuvre de sa stratégie de financement des risques

Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience (CSAR) a participé, mercredi à Dakar, à l’atelier de validation technique du Plan de Mise en Œuvre (PMO) de la Stratégie nationale de Financement des Risques Climatiques et de Catastrophes. Organisée par le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan avec l’appui du Groupe de la Banque mondiale, cette rencontre a réuni les principales institutions concernées par la gestion des risques climatiques au Sénégal.







L’atelier a permis d’examiner et de valider les mécanismes de gouvernance, de suivi et de financement prévus dans le cadre de cette stratégie nationale. L’objectif recherché est de doter le pays d’outils efficaces pour anticiper les crises, mobiliser rapidement les ressources financières nécessaires et assurer une réponse adaptée et diligente aux populations affectées.







Cette démarche vise également à renforcer la capacité du Sénégal à faire face aux conséquences directes des aléas climatiques, notamment les sécheresses récurrentes, les inondations urbaines et autres catastrophes majeures susceptibles d’impacter lourdement la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des ménages et le développement économique général.







À travers sa participation active à ces travaux, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement de la résilience des populations vulnérables et de la consolidation des dispositifs nationaux de prévention, de réponse et de relèvement face aux crises.





La validation technique du Plan de Mise en Œuvre constitue ainsi une étape majeure vers l’opérationnalisation de cette stratégie nationale, qui ambitionne de mieux protéger les populations ainsi que les secteurs économiques clés contre les effets croissants des dérèglements climatiques.

