Résolution de l'ONU pour lutter contre les violences faites aux LGBTQI: le Sénégal n'a pas voté NON

Une résolution condamnant et luttant contre les violences faites à l’encontre des LGBTTQQI... (Lesbiens, gays, bisexuels transgenders, transexual, questioning, queer, intersex, asexual, allies, pansexuels) a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies (ONU).



D'après les informations recoupées par le journaliste Gorgui Wade Ndoye, qui officie au siège des Nations Unies à Genève, le Sénégal a voté ABSTENTION au moment où des pays à majorité musulmane du continent africain comme l'Egypte et le Nigéria ont voté NON.



A noter que des pays arabes (Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Égypte, Irak), le Pakistan et la Chine ont voté NON sans équivoque. Le Nigéria est le seul pays d'Afrique noire à voter contre la résolution condamnant les violences liées à l’orientation sexuelle.



27 pays dont la Tunisie (en majoré d’Europe, d’Amérique Latine et des Iles du Pacifique) ont voté en faveur de la résolution dont la Tunisie, 12 ont voté contre et 7 se sont abstenus dont le Sénégal.