Résolution des conflits au Sahel: Gorée Institute veut un rôle actif pour les femmes

A travers cette formation, le Centre pour la Démocratie, le Développement et la Culture en Afrique cherche à renforcer la capacité des femmes à jouer un rôle actif de leadership dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la prise de décision politique dans les pays ciblés du Sahel. Ce qui inclut également le renforcement de leurs compétences pour anticiper et répondre aux conflits et aux crises, travailler efficacement dans des environnements politiques instables et renforcer leur engagement civique avec les acteurs politiques en utilisant les connaissances, les outils et les techniques de consolidation de la paix, de prévention des conflits, de lobbying et de plaidoyer acquis lors de la formation.



Comme dans la plupart des pays touchés par des conflits sur le continent africain, les femmes sont le plus souvent exclues des processus officiels de négociation de la paix. Leur rôle actif de leadership dans la consolidation de la paix reste souvent invisible, méconnu, sous-estimé et sous-utilisé. C’est du moins ce que révèlent les leçons tirées des années d'interaction avec les femmes étant dans des situations de conflit au Sahel.



Par ailleurs, l'expérience a montré que cette exclusion des femmes en tant qu'acteurs clés du processus de consolidation de la paix et de prévention des conflits a conduit à une lutte continue contre les injustices structurelles qui perpétuent la victimisation et d'autres violations des droits humains des femmes avec des implications négatives sur l'ensemble du tissu social, politique et économique des sociétés. C'est précisément au milieu d'une telle crise que les questions relatives au rôle moteur des femmes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits devraient occuper le devant de la scène.



C’est enc e sens que le Gorée Institute, en conformité avec son objectif institutionnel, cible les femmes leaders vivant dans les pays du Sahel comme le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, afin de renforcer leurs capacités.



En organisant cette formation, le Gorée Institute part du principe que l'implication active des femmes leaders dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et le processus de prise de décision participera au renforcement de la stabilité dans la région sahélienne. Ce qui implique ainsi de prendre en compte les résolutions et conventions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les résolutions 1325 et 1820, 2250 (2015) et 2419 (2018), ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), en mettant l'accent sur la promotion de la participation active des femmes à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits et au processus de prise de décision politique.



La formation ouitillera particulièrement les femmes sur le développement d'un cadre analytique pour comprendre et anticiper les sources potentielles de conflit afin de développer des réponses optimales d'atténuation en utilisant plusieurs outils et techniques de consolidation de la paix et de prévention des conflits. Elles seront également formées sur la manière d'obtenir des indicateurs avant que la violence ne se produise, et sur la manière d'utiliser différentes sources d'opportunités pour prévenir les conflits et la violence à motivation politique.



Il s'agit notamment de savoir comment utiliser les connaissances, l'expertise et les interprétations locales, et comment formuler une compréhension autour du type d'options de réponse nécessaires dans un contexte spécifique. Ce qui permettra de discuter d'une série de questions relatives à l'alerte précoce et à l'analyse des conflits, d'articuler un cadre général pour l'analyse de l'alerte précoce et d'appliquer ce cadre au développement de réponses visant à atténuer les conflits.