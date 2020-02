Respect de la norme de production de bouillons culinaires: Nestlé ouvre ses locaux au public et dégage en touche les idées reçues

La société suisse établie au Sénégal, Nestlé, s'estime heureux que ses unités de production se révèlent plus strictes que ce qu'impose l'Etat du Sénégal et même l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en termes de réglementation sur les produits culinaires, en matière de dosage de sel, pour contribuer à une alimentation saine et réduire les risques liées à l'hypertension. Et, ce malgré une forte concurrence qui sévit sur ce marché.



En effet, le gouvernement du Sénégal impose que tous les bouillons culinaires vendus ou fabriqués au Sénégal, respectent la norme NS 03-146. Celle ci impose entre autres, un dosage en matière de sel à 55%.



Ce mardi 24 février 2020, lors d'une visite effectuée dans leurs locaux par des consommatrices et commerçantes résidant à Mbour, l'entreprise Nestlé a démontré comment ses unités industrielles, de l'approvisionnement des matières premières, à la commercialisation, en passant par la production, veillent au grain sur la réglementation publique et les normes sanitaires.



"Nous sommes en deçà du taux de sel édicté par l'Etat"

"Non seulement le cube «Maggi» respecte la norme édictée, mais elle fait encore mieux, en contenant encore moins de sel que ce qui était imposé. Selon l'OMS un individu a besoin 5g de sel. Mais "Maggi" est allé plus strict que le règlement imposé par les normes sanitaires. En 2017 le Sénégal a fixé que le taux de sel dans les bouillons ne doit pas dépasser 55%, nous on se limite à 52% et nous luttons pour aller au dessous de ça. Notre nouvelle politique c'est de réduire ce taux de sel afin de lutter plus contre les maladies vasculaires", rassure Papa Youga Yade, l'ingénieur en qualité et microbiologie.



Et Khadidiatou Gnagna Diop, la Responsable de recettes de Production de rajouter qu'en termes d'approvisionnement en matière première, Nestlé "exige également de la qualité. Les normes agricoles sont exigées à nos partenaires. Par exemple nous nous renseignons de la présence de pesticide, de l'engrais utilisés par nos fournisseurs. Tout simplement pour vous dire "Maggi" qui se veut bio ne peut utiliser n'importe quoi".



La visite a également permis à l'entreprise de dissiper certaines idées reçues et largement répandues sur les conditions de fabrication de ces bouillons, ainsi que de leur composition.



"On ne cache rien. D'ailleurs cette visite n'a pas été préparée. Les éléments essentiels du bouillon "Maggi" tels que présentés par certains sont fausses. A l'usine, voici les aliments utilisés, l'ail, la manioc, le céleri, le clou de girofle, l’oignon, du sel iodé, du piment rouge et du sucre", explique l'ingénieur qui ajoute que vous qui êtes même présents vous pouvez produire un bouillon mais "le dosage de ces produits que vous ne pouvez pas maîtrisez et c'est notre expertise".