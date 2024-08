Ressource minière : le deuxième plus gros diamant au monde découvert au Botswana

Le deuxième plus gros diamant au monde, avec 2 492 carats, a été découvert au Botswana. L’annonce a été faite mercredi par la compagnie minière australienne, Lucara Diamond Corp, sur sa page Facebook.

« Lucara est ravie d’annoncer la récupération d’un diamant exceptionnel de 2 492 carats dans sa mine de diamants de Karowe au Botswana » , a indiqué le communiqué.



Selon la note de Lucara, il est dit que « la pierre précieuse d’un demi-kilo, détectée dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants, est « l’un des plus gros diamants bruts jamais découverts », derrière le diamant ‘’Cullinan’’ (3 100 carats), dont les plus gros morceaux ont été sertis dans les joyaux de la couronne britannique ».



Selon le Financial Times, qui cite des sources proches de Lucara, « la pierre précieuse, qui tient à peine dans la paume d’une main, pourrait valoir plus de 40 millions de dollars, soit plus de 23 milliards de francs CFA ».



Juste après l’annonce le président Mokgweetsi Masisi déclare qu’ « on l’a dit qu’il s’agissait du plus gros diamant découvert au Botswana à ce jour et du deuxième au monde »



D’après le FMI, la production de diamant constitue la principale source de revenus du Botswana, représentant 30% de son PIB et 80% de ses exportations.