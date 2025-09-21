Ressources naturelles : Seules 94 des 1153 demandes de titres miniers sont recevables

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a révélé que sur un total de « 1 153 dossiers de demande de titres miniers, seuls 94 ont été recevables ». Le ministre s'exprimait samedi à Kaolack, à l’occasion des Journées portes ouvertes de son ministère pour le pôle centre, qui regroupe les régions de Kaffrine, Fatick, Diourbel et Kaolack.



Il a toutefois souligné une amélioration progressive dans la qualité des dossiers : « Sur un ratio de huit dossiers recevables à la première commission, à la dernière commission, 66,7 % des dossiers ont été jugés recevables. »



Placée sous le thème « Vers une exploitation responsable et durable des ressources minérales pour un développement inclusif du Sénégal », cette initiative rapporte l'Aps, vise à promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Conformément à la vision du président de la République, le ministère a mis en place un comité d’instruction des titres miniers et a lancé un audit global de ces titres.



Selon le ministre, les résultats de cet audit ont révélé « un manque de rigueur dans la constitution et dans l’instruction des dossiers, des défaillances administratives et techniques ainsi qu’un faible respect des normes de conformité et de suivi ».



Birame Soulèye Diop a détaillé les résultats commission par commission :



1re commission : 5 dossiers recevables sur 65, 2e commission : aucun dossier recevable sur 477, 3e commission : 5 dossiers recevables sur 148, 4e commission : 5 dossiers recevables sur 193, 5e commission : 14 dossiers recevables sur 79, 6e commission : 12 dossiers recevables sur 68, 7e commission : 29 dossiers recevables sur 91, 8e commission : 24 dossiers recevables sur 36.



Le ministre a expliqué que ces constats ont mis en évidence une « nécessité urgente » de mieux comprendre et de mieux respecter les textes et procédures qui régissent le secteur minier. C'est pourquoi le ministère a lancé ces Journées portes ouvertes pour créer un cadre d’échanges, de conseil et d’information.



Il a tenu à rassurer les exploitants : « Il n’est pas de notre volonté de jeter l’anathème sur les exploitants. Nous n’avons aucune ambition ou volonté de peindre en noir le travail que font les opérateurs. Nous avons juste fait des constatations physiques sur le terrain, qui révèlent que beaucoup d’exploitants méconnaissent les dispositions en vigueur. D’autres, par contre, sont négligents et certains choisissent de contourner les règles. »



Birame Soulèye Diop a également révélé l’existence de 92 sites miniers, clandestins dans les quatre régions du pôle centre, sur un total de 228 titres miniers recensés à travers le Sénégal.



Il a conclu en rappelant que « les ressources naturelles appartiennent au peuple et non au président de la République, ni au Premier ministre ou au ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Elles appartiennent à toute la population sénégalaise ».



Il a insisté sur l'importance de la discussion avec tous les acteurs concernés pour que le secteur minier réponde à la stratégie définie par le chef de l’État dans la vision "Sénégal 2050".