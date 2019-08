Restauration, commerces : L’Aéroport Dakar Blaise DIAGNE propose de nouvelles offres de services

Il s’agit du nouveau restaurant de Planet Kebab à la salle Embarquement, les boutiques MATHYDY et Valdafrique au niveau du Hall Départ. A la cérémonie de lancement ce mercredi, des responsables de ces différentes entités ont dit leur plaisir de participer à rehausser l’offre de services et de contribuer à la satisfaction des passagers et autres usagers.