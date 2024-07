Restauration du poste de Premier ministre : des députés de Wallu déposent une proposition de loi organique à l'Assemblée nationale

Une proposition de loi organique visant à modifier et compléter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été soumise au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, ce mercredi 3 juillet. Cette initiative, signée par la parlementaire Nafissatou Diallo de la coalition Wallu et ses collègues Ibrahima Diop et Serigne Abo Mbacke Thiam, s’inscrit dans le cadre de l’article 60 du règlement intérieur de l’institution.



La proposition a pour objectif de mettre à jour le règlement intérieur suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi n°2021-41 du 20 décembre 2021, qui a marqué une révision significative de la Constitution sénégalaise. Ce retour du Premier ministre dans l’architecture institutionnelle du pays nécessite une adaptation des textes régissant le fonctionnement de l’Assemblée nationale afin de garantir une cohérence juridique et opérationnelle.



Dans une lettre adressée à Amadou Mame Diop, dont PressAfrik détient une copie, les députés signataires souhaitent une mise à jour réglementaire pour assurer une meilleure coordination entre l’exécutif et le législatif.



Le président de l'Assemblée nationale est désormais saisi de cette demande et devra programmer son examen conformément aux procédures en vigueur.



L'initiative est suivie avec attention, car elle intervient dans un contexte où le Premier ministre Ousmane Sonko menace de faire sa déclaration de politique générale hors de l'Hémicycle en cas de carence de l'Assemblée nationale.