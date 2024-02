Restitution de la licence de Walfadjiri : la Cap engage le combat

Les organisations de presse regroupées autour de la CAP exigent la restitution immédiate de la licence de Walfadjiri. Ces organisations s’engagent à porter le combat jusqu’à ce qu’ils obtiennent gain de cause, c’est-à-dire jusqu’à ce que la licence soit rendue à Walfadjiri.



A cet effet, la Cap a établi un plan d’action bien détaillé, pour que les droits et liberté de la presse soient respectés dans ce pays.



Le premier plan d’action démarre ce mardi 6 février, après la réunion et le point de presse, par une visite des dirigeants de la Cap, aux membres du groupe Walfadjiri.



Une rencontre avec les patrons de presse et les organisations de la société civile est prévue, mercredi 7 février.



Jeudi 8 février, un éditorial commun et une campagne de communication visuelle à travers des capsules et des bannières est en vue.



Un Conseil des médias à 10 heures suivi d’une saisine du président de la République et rencontre avec le médiateur de la République, le vendredi 9 février.



Lundi 12 février à partir de 22 heures les acteurs des médias sont conviés à prendre part à la veillée nocturne devant les locaux de Walfadjiri.



Mardi, 13 connus comme la journée internationale de la radio est célébrée un partout dans le monde est déclaré journée sans presse.



La CAP invite à cet effet tous les acteurs des médias a apporter leur pièce d’édifice à ce combat, et exigent que le droit à l’information due au public et qui est garantie par la constitution soit respecté.



Bamba Kassé a également saisi de l'occasion pour interpeller le patron de Walfadjiri. « Dans ce genre de situation, il faut avant toute chose faire un référé qui sera transmis à la Cour suprême pour essayer de s’opposer aux effets de cette décision-là. Parce que cette décision a des impacts sur les employés », a -t-il indiqué tout en soutenant qu’il est certain qu’il y a sûrement des greffes qui si jamais ils mettent la main sur le dossier, ils pourront récupérer la licence dans les plus brefs délais.



Ces organisations de presse ont également réclamé la mise en place d’un organe puissant de régulation du secteur des médias. Un organe qui va s’occuper des textes qui vont régie le secteur des médias.