Restriction de la connexion internet : le Syndicat des travailleurs de la SONATEL met en garde l’Etat

Au vu de l’évolution de la situation politique au Sénégal, le Syndicat des Travailleurs de la SONATEL (SYTS) exprime sa vive préoccupation quant à d’éventuelles restrictions de la connexion internet.



Dans un communiqué, le syndicat interpelle l’Etat sur l’importance du respect de la démocratie et des droits des citoyens.



Le Syndicat des Travailleurs de la SONATEL « désapprouve toute idée de l'Etat du Sénégal qui ira dans le sens de couper ou de restreindre internet. Appelle les centrales syndicales, le patronat et tous les acteurs du monde de l'entreprise des télécommunications à dénoncer avec lui les coupures d'internet qui, au-delà de restreindre le droit des citoyens à l'interconnexion, causent d'énormes désastres socio- économiques. Exprime ses vives préoccupations et sa solidarité avec les populations sénégalaises », a déclaré le SYTS.



Ledit syndicat appelle ainsi à la « préservation des libertés démocratiques et à la protection des droits des citoyens ».