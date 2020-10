Résultats provisoires de la CENI favorables à Alpha Condé: Cellou Dalein Diallo parle de falsification

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a diffusé dans la soirée du mardi 20 octobre 2020, les premiers résultats provisoires partiels du premier tour de l’élection présidentielle du 18 octobre. Les chiffres annoncés concernent seulement 4 circonscriptions du pays sur 38 au total. Et ces 4 circonscriptions mettent en tête le président sortant Alpha Condé.



Des résultats provisoires que le candidat l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) qualifie de falsification, s'appuyant sur sa propre compilation.



" Aucune raison m'a été donnée quand on a barricadé ma maison. Je comprends que Alpha Condé voulait commencer à proclamer ses résultats falsifiés. Alors que dans les bureaux de vote ou l'UFDG a pu déployer des jeunes diplômés sans emplois mais très motivés a reçu des informations issues du dépouillement des bureaux de vote et naturellement avec ces informations je passais au premier tour avec 53 %", a confié le candidat de l'UPDG à la 2stv.



Selon l'opposant, son adversaire qui tient coute que coute "à son 3e mandat, une question de vie ou de mort, a donné des instructions pour qu'on lui sert des résultats où il passe au premier tour."