Retard dans le paiement des salaires des agents contractuels du MSAS : une mesure de régularisation en cours (communiqué)

Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) a récemment annoncé un retard dans le paiement des salaires des agents contractuels. Ce qui a causé des inquiétudes parmi le personnel concerné. Dans un communiqué officiel daté ce 23 février, les autorités du ministère ont expliqué que cette situation résulte d'un travail de régularisation en cours, visant à assurer une gestion plus transparente et maîtrisée des effectifs.



Le MSAS a précisé que l’audit des effectifs a mis en lumière une hausse incontrôlée du nombre d’agents, ainsi qu’un recrutement d'employés sans une évaluation rigoureuse des besoins réels du ministère. Ce manque de contrôle a engendré une pression budgétaire considérable. En conséquence, le ministère a initié un contrôle approfondi des contrats et des rémunérations afin d’assurer une gestion plus efficace et équitable.



Plus de 5 000 contrats sont actuellement en cours d'examen. Ce contrôle, selon les autorités ministérielles, a permis de détecter et de rectifier plusieurs anomalies, notamment des irrégularités dans les contrats, des qualifications non conformes aux besoins du secteur, ainsi que des incohérences salariales. Le non-respect des grilles salariales officielles a notamment entraîné des inégalités entre les agents.



Le communiqué a souligné que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour finaliser les virements des salaires dans les plus brefs délais.