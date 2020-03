Retard ou décret de nomination des 22 notaires: une plainte annoncée contre l’Ordre des notaires

En soutien au collectif des 22 notaires, qui, depuis sept ans court derrière le président de la République Macky Sall, pour un décret de nomination, Ives Nzalé, représentant des regroupements des diplômés sans emploi annonce une plainte contre l’Ordre des notaires .



« Nous allons porter plainte contre l’Ordre des notaires pour rupture d'égalité. On ne peut pas être notaire pour toute la vie. Et nous exigeons la retraite à partir de 65 ans », tonne le sieur Nzalé, face à la presse ce jeudi.



Considérant insuffisant, le nombre de notaires existant au Sénégal, le représentant des regroupements des diplômés sans emploi exige de l'Etat du Sénégal la réouverture du concours de notariat suspendu depuis 2013. « On peut pas concevoir au Sénégal qu'il ait 52 notaires pour 16 millions d'habitants. Allez voir ce qui se passe dans les autres pays. Nous allons saisir la justice. Nous exigeons également l'ouverture du concours dans les plus brefs délais, parce que depuis 2013, il y a pas de concours. Le notariat, c'est pas une affaire d'héritage. »